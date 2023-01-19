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13 минут назад

Кипр начал лишать гражданства людей из санкционного списка ЕС

Илья Родин

Власти Кипра начали процедуру лишения гражданства в отношении троих инвесторов и членов их семей, рассказала заместитель официального представителя правительства Ниовис Паризину. Заявление опубликовано на официальном сайте совета министров республики.

Кипр начал лишать гражданства людей из санкционного списка ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Паризину пояснила, что совет министров островного государства принял решение «начать процесс лишения гражданства трех инвесторов и их семерых иждивенцев на основании расследования, проведенного МВД».

Министр финансов Кипра Константинос Петридис уточнил, что правительство утвердило начало процесса лишения кипрского гражданства 63 человек и 96 их иждивенцев, сообщает Cyprus Mail.

Петридис заметил, что из них под санкциями против России находились 10 человек с 31 иждивенцем.

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