Кипр начал лишать гражданства людей из санкционного списка ЕС

Власти Кипра начали процедуру лишения гражданства в отношении троих инвесторов и членов их семей, рассказала заместитель официального представителя правительства Ниовис Паризину. Заявление опубликовано на официальном сайте совета министров республики.

Паризину пояснила, что совет министров островного государства принял решение «начать процесс лишения гражданства трех инвесторов и их семерых иждивенцев на основании расследования, проведенного МВД».

Министр финансов Кипра Константинос Петридис уточнил, что правительство утвердило начало процесса лишения кипрского гражданства 63 человек и 96 их иждивенцев, сообщает Cyprus Mail.