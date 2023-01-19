В Раду внесли закон о запрете Украинской православной церкви

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) в том случае, если власти страны решат, что она связана с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, закон направлен на «обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозным признакам, консолидацию украинского общества и защиту национальных интересов».