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51 минуту назад

В Раду внесли закон о запрете Украинской православной церкви

Lenta.ruиещё 6

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) в том случае, если власти страны решат, что она связана с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В Раду внесли закон о запрете Украинской православной церкви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, закон направлен на «обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозным признакам, консолидацию украинского общества и защиту национальных интересов».

В мире,Денис Шмыгаль,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,
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