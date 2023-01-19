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6 минут назад

Вильнюсский театр снял с репертуара спектакли по произведениям Маршака и Шукшина

ТАСС

Спектакли "Кошкин дом" и "Воля" по произведениям Самуила Маршака, Василия Шукшина и некоторых других российских авторов сняты с репертуара Вильнюсского старого тетра, который является единственным в Литве профессиональным театром, играющим спектакли на русском языке. Об этом решении театр сообщил в четверг.

В Литве театр снял с репертуара спектакли по произведениям Маршака и Шукшина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С выяснением новых фактов в отношении граждан России, которые являются авторами пьес, создателями постановок или их правопреемниками, принято ответственное решение не показывать спектакли, которые противоречат декларируемым театром ценностям", - говорится в сообщении.

Всего с репертуара сняты шесть спектаклей по произведениям российских авторов. Как пояснила руководитель театра Ольга Полевикова, возглавляемое ею учреждение культуры не видит возможности продолжать сотрудничество с авторами, "которые ясно не обозначили свою позицию в отношению войны на Украине".

Театр, как утверждается в сообщении, формирует рабочую группу, которая будет постоянно наблюдать за изменением ситуации в мире и при открытии новых обстоятельств реагировать по поводу формирования репертуара.

В мире,Самуил Маршак,Василий Шукшин,
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