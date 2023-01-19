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18 минут назад

Глава Кипра Анастасиадис заявил о вынужденной поддержке санкций против России

Газета.Ru

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил журналистам после посещения Открытого университета Кипра, что страна была вынуждена поддержать санкции против РФ и изменить отношение к ней, чтобы не быть "стигмой" Европы, не соглашаясь с принятыми большинством мерами. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Кипра заявил о вынужденной поддержке санкций против России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща", - сказал президент.

По его словам, он хочет сохранить дружеские отношения с российской стороной. Анастасиадис также отметил, что он признателен России за позицию в кипрском вопросе.

Ранее глава Минфина Кипра Константинос Петридис сообщил, что гражданства страны будут лишены десять человек, которые оказались под санкциями, и 31 иждивенец.

В мире,Никос Анастасиадис,ЕС,
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