Глава Кипра заявил о вынужденной поддержке санкций против России

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил журналистам после посещения Открытого университета Кипра, что страна была вынуждена поддержать санкции против РФ и изменить отношение к ней, чтобы не быть "стигмой" Европы, не соглашаясь с принятыми большинством мерами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща", - сказал президент.
По его словам, он хочет сохранить дружеские отношения с российской стороной. Анастасиадис также отметил, что он признателен России за позицию в кипрском вопросе.
Ранее глава Минфина Кипра Константинос Петридис сообщил, что гражданства страны будут лишены десять человек, которые оказались под санкциями, и 31 иждивенец.