Макрон заявил об угрозе деиндустриализации Европы из-за США

Американская экономическая политика может негативно повлиять на европейские государства, считает президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
По его словам, это касается, в частности, мер Вашингтона по снижению уровня инфляции.
"Если Европа не отреагирует, ускорение "озеленения" американской экономики будет означать деиндустриализацию нашего континента", - отметил Макрон.
Как указал президент Франции, Евросоюз обязан развивать собственную экономику, в том числе по треку индустриализации. Он также добавил, что европейским государствам необходимо воплотить стратегию "Сделано в Европе".
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо добиться большей автономии от США. По его словам, конфликт на Украине выявил уязвимость Европы перед Россией и другими потенциальными противниками и одновременно сильную зависимость от США.
"Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект", - отмечал Макрон.