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15 минут назад

Макрон заявил об угрозе деиндустриализации Европы из-за США

Газета.Ruиещё 1

Американская экономическая политика может негативно повлиять на европейские государства, считает президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Макрон заявил об угрозе деиндустриализации Европы из-за США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, это касается, в частности, мер Вашингтона по снижению уровня инфляции.

"Если Европа не отреагирует, ускорение "озеленения" американской экономики будет означать деиндустриализацию нашего континента", - отметил Макрон.

Как указал президент Франции, Евросоюз обязан развивать собственную экономику, в том числе по треку индустриализации. Он также добавил, что европейским государствам необходимо воплотить стратегию "Сделано в Европе".

Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо добиться большей автономии от США. По его словам, конфликт на Украине выявил уязвимость Европы перед Россией и другими потенциальными противниками и одновременно сильную зависимость от США.

"Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект", - отмечал Макрон.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,ЕС,
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