Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента, направленном в субботу китайскому лидеру в связи с отмечаемым в Китае Праздником весны (Новый год по лунному календарю).

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"Приглашаю ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

Президент отметил, что, "несмотря на все сложности, которые принес год тигра", Белоруссия и Китай "совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества". "На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В индустриальном парке "Великий камень" динамично продвигается проект в области традиционной китайской медицины. Продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей "Белджи", - привел примеры Лукашенко.

"Заверяю в готовности вместе с вами и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка", - говорится в поздравлении президента Белоруссии.