Молдова запросила у союзников системы ПВО

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев запросил у союзников системы ПВО. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы запросили системы воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы понимаем, что Украина в приоритете и должна получить их, но мы тоже надеемся получить что-то», – сказала Санду.

Она также добавила, что стране необходимо 600 миллионов евро в качестве бюджетной поддержки на 2023 год, чтобы защитить население страны от инфляции.

Помимо этого, Санду рассказала об успехах Молдовы в попытках отказаться от российского газа. По её словам, страна имеет дело с отключениями электроэнергии, которые частично вызваны атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины. «Сегодня правый берег получает газ с рынка, а газ "Газпрома" используется в Приднестровье, поэтому можно сказать, что Молдова наконец-то освобождается от зависимости от российского газа», – отметила она.