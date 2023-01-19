Столкновения между участниками марша профсоюзов, выступающих против пенсионной реформы правительства Франции , и сотрудниками правоохранительных органов начались в Париже. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

Хулиганы, закрывающие лица черными масками и капюшонами, бросают в стражей порядка бутылки, камни и пиротехнику. Некоторые участники беспорядков также поджигают урны и мусорные баки на улицах. Полиция в ходе столкновений применила слезоточивый газ. Как убедился корреспондент ТАСС, несколько участников беспорядков были задержаны.

Масштабная акция протеста профсоюзов проходит в четверг в крупных городах Франции. Участники демонстраций выступают, в частности, против повышения минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмены особых пенсионных режимов, запланированной в рамках масштабной пенсионной реформы правительства. Марши против правительственного проекта, по оценкам экспертов, могут собрать в стране до 750 тыс. участников. Полиция и жандармерия мобилизовали 10 тыс. своих сотрудников в связи с вероятностью беспорядков.