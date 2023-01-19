Politico: Давос пытается привыкнуть к миру без России

Западные политики и предприниматели на форуме в Давосе задались вопросами о перспективах мировой экономики в условиях жизни с антироссийскими санкциями. Об этом пишет обозреватель Politico Эрин Банко.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Отсутствие России в Давосе заставило официальных лиц и руководителей бизнеса за кулисами поднимать вопросы о том, как долго мировое деловое сообщество сможет игнорировать Москву и одновременно находить новые рынки энергоносителей, металлов и продуктов питания", — отмечает колумнистка.

Один из западных политиков на условиях анонимности сообщил, что затрудняется назвать надежных долгосрочных поставщиков нефти и газа в мире.

Экс-помощник президента США Томас Грэм напомнил, что Москва в ответ на санкции стала одним из крупнейших экспортеров зерна. Банко отмечает, что американские и европейские санкции против России заставили генеральных директоров западных компаний бороться с большими трудностями.