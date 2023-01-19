Берлинский кинофестиваль вновь отказался принимать связанные с Россией делегации

«Берлинале решительно осуждает продолжающуюся агрессивную войну России, которая нарушает международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми теми, кто выступает против этой войны. Фестиваль также поддерживает смелых протестующих в Иране, которые защищают себя от насильственного недемократического режима. Фестиваль не будет исключать кинематографистов, художников, представителей индустрии или журналистов из-за их русской или иранской национальности, но также не будет предоставлять аккредитацию или разрешать презентации на 73-м Берлинском международном кинофестивале для тех, кто работает в национальных или государственных учреждениях, компаниях или СМИ», — говорится в заявлении.