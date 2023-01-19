Грета Тунберг раскритиковала участников форума в Давосе

Экономический форум в Давосе представляет возможность обсуждать экологические проблемы тем, кто сам виноват в климатическом кризисе, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на мероприятии она вступила в дискуссию с главой МЭА Фатихом Биролем.

Тунберг пояснила, что на форум собрались люди, которые вкладывают значительные средства в ископаемое топливо, провоцируют климатические кризис, способствуют «разрушению планеты».

Вместе с тем, подчеркнула экоактивистка, на мероприятие нет специалистов, которых действительно следует слушать, нет людей, «которых действительно затронул климатический кризис».

По ее оценке, на фоне этого форум выглядит «абсурдным».