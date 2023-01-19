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59 минут назад

Грета Тунберг раскритиковала участников форума в Давосе

Илья Родин

Экономический форум в Давосе представляет возможность обсуждать экологические проблемы тем, кто сам виноват в климатическом кризисе, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом пишет РИА «Новости».

Грета Тунберг раскритиковала участников форума в Давосе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на мероприятии она вступила в дискуссию с главой МЭА Фатихом Биролем.

Тунберг пояснила, что на форум собрались люди, которые вкладывают значительные средства в ископаемое топливо, провоцируют климатические кризис, способствуют «разрушению планеты».

Вместе с тем, подчеркнула экоактивистка, на мероприятие нет специалистов, которых действительно следует слушать, нет людей, «которых действительно затронул климатический кризис».

По ее оценке, на фоне этого форум выглядит «абсурдным».

Напомним, что ВЭФ проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. На нем отсутствуют делегации из России и Китая.

В мире,Грета Тунберг,Международное энергетическое агентство,
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