Британец получил письмо спустя 27 лет после его отправки

Мужчина из Англии получил письмо спустя 27 лет после его отправки, пишет LADBible. По словам британца, такой привет из прошлого его удивил.

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Как рассказал 60-летний Джон Рэйнбоу, он получил письмо и обратил внимание на марку на конверте, которая была датирована 1995 годом. По словам мужчины, послание было адресовано семье, жившей по этому адресу 15 лет назад.

«У нас нет нет связи с людьми, которые жили здесь. Раньше дом занимала пожилая женщина», — прокомментировал Джон.

Рэйнбоу добавил, что любопытство взяло над ним верх, поэтому он вскрыл конверт. В письме говорилось о семье автора послания, о том, как выросли его дети. Джон пообещал сделать все возможное, чтобы письмо было доставлено в нужные руки. Кроме того, Королевская почта прокомментировала ситуацию и принесла свои извинения.