Посол России в Великобритании Андрей Келин высказал мнение, что техника, которая будет направляться Украине от западных стран, «пойдет в расход». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Эта техника также пойдет в расход, как и предыдущая, без сомнений», — заявил дипломат.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать того, что Лондон будет выделять больше средств на производство вооружений для Украины, Келин указал, что
По словам Келина, в 2023 году поддержка Украины останется «в тех же параметрах», что и в прошлом, то есть примерно на уровне в $2,3 млрд.
Ранее обозреватель The Telegraph Кон Кофлин высказывал мнение, что отсутствие единой позиции по поставке танков Украине среди западных стран может говорить о спаде поддержки Киева.
По словам обозревателя, можно увидеть признаки того, что в США не испытывают прежнего энтузиазма по поводу помощи Украине. В конгрессе США большинство занимают республиканцы, которые ставят под сомнение политику администрации президента США Джо Байдена, и, хотя в Великобритании приняли решение о поставке танков Challenger 2, вряд ли другие страны последуют ее примеру.