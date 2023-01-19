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7 минут назад

Посол России в Лондоне Келин: поставляемая на Украину техника "пойдет в расход"

Газета.Ru

Посол России в Великобритании Андрей Келин высказал мнение, что техника, которая будет направляться Украине от западных стран, «пойдет в расход». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Посол России в Лондоне Келин: поставляемая на Украину техника "пойдет в расход"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Эта техника также пойдет в расход, как и предыдущая, без сомнений», — заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать того, что Лондон будет выделять больше средств на производство вооружений для Украины, Келин указал, что

По словам Келина, в 2023 году поддержка Украины останется «в тех же параметрах», что и в прошлом, то есть примерно на уровне в $2,3 млрд.

Ранее обозреватель The Telegraph Кон Кофлин высказывал мнение, что отсутствие единой позиции по поставке танков Украине среди западных стран может говорить о спаде поддержки Киева.

По словам обозревателя, можно увидеть признаки того, что в США не испытывают прежнего энтузиазма по поводу помощи Украине. В конгрессе США большинство занимают республиканцы, которые ставят под сомнение политику администрации президента США Джо Байдена, и, хотя в Великобритании приняли решение о поставке танков Challenger 2, вряд ли другие страны последуют ее примеру.

В мире,Андрей Келин,Джозеф Байден,Администрация США,
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