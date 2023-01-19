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17 минут назад

Подоляк: Запад не будет возражать против удара по Крымскому мосту

Илья Родин

Постепенное изменение настроений в западных странах позволит Киеву предпринять более агрессивные действия по отношению к России, заявил в интервью порталу Delfi советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он добавил, что в том числе станет возможным нанесение удара по Крымскому мосту, пишет РИА «Новости».

Подоляк: Запад не будет возражать против удара по Крымскому мосту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подоляк уточнил, что западные партнеры постепенно «прозревают». К ним приходит понимание, что Украина якобы имеет полное право наносить удары по «любым оккупированным территориям, включая Крым». Он добавил, что атаку на Крымский мост все же можно будет провести позднее.

По его словам, ранее партнеры исключали удары по Крымскому полуострову в целом. Они призывали Киев отказаться от подобных планов.

Советник пояснил, что ряд «нюансов постепенно уходит в прошлое». Вместе с тем, Украине предстоит еще работать на дипломатическом уровне.

Власти страны не приветствуют нанесение ударов по российской территории и якобы не наносят их, резюмировал Подоляк.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил ранее, что в США не возражают против использования полученного от Штатов оружия против Крыма.

В мире,Михаил Подоляк,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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