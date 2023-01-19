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28 минут назад

Украинский министр понадеялась на победу Киева в 2023 году

Lenta.ru

Глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко понадеялась на победу Киева в 2023 году, руководствуясь «оптимистичным прогнозом». Ее цитирует РИА Новости.

Украинский министр понадеялась на победу Киева в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«Мы надеемся, что выиграем (…) очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году», — сказала она во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По словам министра, все зависит от военной помощи, тяжелого вооружения, противоракетных систем, всего, что поможет помочь Украине «на поле боя». Кроме того, дополнительным фактором является санкционная политика, добавила Свириденко. При этом ограничительные меры в отношении России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали власти Украины, отметила она.

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