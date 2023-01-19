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49 минут назад

Политолог объяснил роспуск нижней палаты парламента в Казахстане

Елена Прошина

Директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества (Алма-Ата) Булат Султанов объяснил роспуск нижней палаты парламента в Казахстане. По его словам, действия нижней палаты вызывали в Казахстане только недоумение. Об этом сообщают «Известия».

Политолог объяснил роспуск нижней палаты парламента в Казахстане
Фото:  Pixabay / Бахыт Каныбек Pixabay / Бахыт Каныбек

«Роспуск нижней палаты не вызывает у населения никаких эмоций, потому что мажилис (нижняя палата), например, единогласно проголосовал за переименование города Астана, а недавно также единогласно проголосовал за отмену всех привилегий бывшего президента. Поэтому парламент не вызывает никаких чувств, кроме недоумения, а что они там делали?», – сказал он.

Султанов также напомнил, что население страны поддержало поправки в конституцию летом 2022 года и «план Токаева по строительству нового Казахстана».

Политолог также выразил надежду, что теперь в нижнюю палату парламента будут избраны люди, «болеющие за дело».

«Но ситуация в Казахстане очень сложная, она осложняется теми геополитическими изменениями, которые происходят в мире, и усилением тех сил, которые стремятся создать в Казахстане анти-Россию наподобие Украины», – заключил он.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса и проведении внеочередных выборов депутатов, которые пройдут 19 марта.

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