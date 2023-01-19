Политолог объяснил роспуск нижней палаты парламента в Казахстане

«Роспуск нижней палаты не вызывает у населения никаких эмоций, потому что мажилис (нижняя палата), например, единогласно проголосовал за переименование города Астана, а недавно также единогласно проголосовал за отмену всех привилегий бывшего президента. Поэтому парламент не вызывает никаких чувств, кроме недоумения, а что они там делали?», – сказал он.