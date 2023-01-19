Талибы* назвали причиной ухудшения прав женщин в Афганистане западные санкции

Новые власти Афганистана заявили, что западные санкции являются причиной, по которой в стране не улучшается положение с правами женщин, так как руководство не видит стимулов для изменения политики в этом вопросе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил представителю ООН, что в настоящее время лидеры талибов* не видят особых стимулов для изменения проводимого в стране курса.

«Афганистан под санкциями, банковская система под санкциями, и наши бизнесмены сталкиваются с серьезными трудностями. Они даже не могут перевести деньги за границу для импорта продовольствия и топлива», - заметил Муттаки, обсуждая права женщин с заместителем генерального секретаря ООН в Кабуле.

Он также поинтересовался, какие именно действия в этой ситуации предприняла Организация Объединенных Наций и что именно он может сказать по этому поводу как руководству страны, так и простым афганцам.

Издание отмечает, что ранее представители запрещенного движения «Талибан»* запретили женщинам-сотрудникам международных неправительственных организаций работать. Также женщинам было запрещено посещать университеты до особого распоряжения, приходить в общественные парки и спортивные залы и путешествовать на большие расстояния без сопровождения мужчин.

Члены движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода из страны американских военных. После того как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, назначили членов правительства и провозгласили ряд законов в соответствии с шариатом.