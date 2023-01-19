Белоруссия заявила о гибридной войне против Москвы и Минска

«Против нас фактически развязана гибридная война, которая ставит целью измотать и ослабить как Беларусь, так и Россию. И будем прямо говорить, ослабить нашу государственность и наш суверенитет. Но мы уже окрепли сообща и выстоим, как это было неоднократно в нашей общей истории», — сказал он во время общения с журналистами после совместного заседания коллегий МИД государств.