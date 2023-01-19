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Макрон признался, что давно не говорил с Путиным

Никита Бородкин

Президент Франции Эммануэль Макрон посетовал на то, что давно не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, в интервью изданию Pais он подчеркнул, что Париж выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации.

Макрон признался, что давно не говорил с Путиным
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Французский президент подчеркнул, что «много» раз разговаривал с Путиным и до, и после начала конфликта на Украине.

Во Франции заявили о возможных телефонных переговорах Путина и Макрона

Однако в «последние недели» контактов между двумя лидерами не было. Вместе с тем Макрон считает, что в долгосрочной перспективе Западу необходимо «уметь выстроить мир» с Россией как со своим соседом.

«Момент для этого настанет. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что "надо поставить Россию на колени". Я продемонстрировал словами и действиями, что Франция поддерживает украинское сопротивление, в этом нет сомнений. Но необходимо всегда сохранять возможность диалога», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции добавил, что считает катализатором конфликта на Украине «кризис, который переживает российская модель». Он подчеркнул, что сейчас Россия «ищет себя и свой путь», тогда как восстановление после развала СССР для страны и народа было тяжелым.

Вместе с тем Макрон признался, что «разделяет обеспокоенность» из-за возможного вовлечения в конфликт на Украине стран Европы, однако считает, что до этого не дойдет.

Напомним, что в начале января 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон поддерживают контакты, и несмотря на «паузу в диалоге», на прежнем этапе контакт был весьма полезен и конструктивен.

В мире,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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