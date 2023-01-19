Нетаньяху принял в Иерусалиме Салливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в четверг в Иерусалиме помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По его информации, основной темой встречи стали укрепление партнерства двух стран в сфере безопасности и совместное противодействие Ирану.

"Вы рассматриваем вас как лояльного партнера в вопросах совместной безопасности и, конечно, в деле продвижения мира", - заявил своему собеседнику Нетаньяху, слова которого приводит телеканал.

Среди прочего израильский премьер и помощник американского президента обсуждали "совместные усилия по остановке иранской ядерной программы и иранской деятельности в регионе", отмечает 12-й канал.

Салливан прибыл в Израиль в среду вечером. В тот же день его принял в Иерусалиме президент еврейского государства Ицхак Герцог. Основной темой их беседы стало укрепление стратегического партнерства между двумя странами, сообщила по итогам встречи канцелярия израильского президента.