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32 минуты назад

Нетаньяху принял в Иерусалиме Салливана

ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в четверг в Иерусалиме помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По его информации, основной темой встречи стали укрепление партнерства двух стран в сфере безопасности и совместное противодействие Ирану.

Нетаньяху принял в Иерусалиме Салливана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вы рассматриваем вас как лояльного партнера в вопросах совместной безопасности и, конечно, в деле продвижения мира", - заявил своему собеседнику Нетаньяху, слова которого приводит телеканал.

Среди прочего израильский премьер и помощник американского президента обсуждали "совместные усилия по остановке иранской ядерной программы и иранской деятельности в регионе", отмечает 12-й канал.

Салливан прибыл в Израиль в среду вечером. В тот же день его принял в Иерусалиме президент еврейского государства Ицхак Герцог. Основной темой их беседы стало укрепление стратегического партнерства между двумя странами, сообщила по итогам встречи канцелярия израильского президента.

В Израиле 29 декабря 2022 года было приведено к присяге новое правительство во главе с лидером партии "Ликуд" Нетаньяху. В тот же день Нетаньяху провел первое заседание нового кабинета, в ходе которого он заявил, что для его правительства первоочередной задачей будет блокирование Ирана. Премьер подчеркнул, что это экзистенциальный вопрос для Израиля.

В мире,Ицхак Герцог,Биньямин Нетаньяху,
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