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43 минуты назад

Иран заявил о готовности заключить ядерную сделку, если у США будет реалистичный подход

ТАСС

Иран готов вернуться к заключительному этапу переговоров по ядерной сделке, но без предварительных условий и при условии "реалистичного подхода" со стороны США. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Иран заявил о готовности заключить ядерную сделку при одном условии
Фото: ТАССТАСС

"Мы несколько раз приближались к заключительным этапам соглашения. Однако на этих этапах иногда США выдвигали идеи или оправдания. Возьмем, к примеру, пик беспорядков в Иране. С одной стороны, американцы посылали нам сообщения о том, что они готовы к заключительным этапам заключения сделки. Они говорили, что Совместный всеобъемлющий план действий не является приоритетом для США, а беспорядки в Иране и ситуация в Иране - это приоритеты американцев. Тогда я объявил, что американцы должны прояснить свои позиции относительно сообщений, которые они посылают нам по официальным каналам, и противоречивых комментариев, которые они делают в СМИ", - сказал он.

Глава МИД Ирана отметил, что "американцы по дипломатическим каналам настаивают на необходимости достижения сделки и Тегеран готов достичь окончательной точки заключения без предварительных условий". "Мы готовы сделать последний шаг в рамках предыдущих переговоров, но без предварительных условий, с реалистичным подходом [со стороны США] и с целью защиты прав и реализации национальных интересов Ирана. В любом случае, мы привержены пути дипломатии. Мы считаем, что переговоры ради переговоров не приносят результата", - констатировал Абдоллахиян.

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