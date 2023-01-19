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41 минуту назад

Глава МИД Италии Таяни заявил, что страна не является антироссийской

Газета.Ru

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в телепрограмме Agorà, что страна не ведет антироссийскую политику и самостоятельно принимает решения. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Италии Таяни заявил, что страна не является антироссийской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не представляем антироссийский фронт, это Россия создала антизападный фронт, нарушив вторжением на Украину международное право», — сказал он.

По словам Таяни, Италии «никто ничего не навязывает» и в этой стране парламент ответственен за принятие решений.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на пресс-конференции, что ее страна готова выступить гарантом мирного договора по Украине.

По ее словам, нужно работать над мирным урегулированием между Москвой и Киевом «конкретно». Как отметила глава итальянского правительства, «необходимы сигналы с обеих сторон». Сегодня «значительные сигналы» отсутствуют, указала она.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

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