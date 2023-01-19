Европарламент проголосовал за резолюцию о трибунале по России

«Депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступления и агрессию против Украины... Депутаты ЕП призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала», — говорится в заявлении.