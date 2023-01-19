Немецкий политик заявил о тупиковом положении Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в тупиковой ситуации, пытаясь переложить ответственность за поставку Киеву танков Leopard-2 на США, заявил в беседе с газетой «Взгляд» бывший депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар. Ранее стало известно о готовности Берлина передать Украине свои бронемашины при условии, что Вашингтон предоставит свои танки Abrams.