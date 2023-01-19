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51 минуту назад

Немецкий политик заявил о тупиковом положении Шольца

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в тупиковой ситуации, пытаясь переложить ответственность за поставку Киеву танков Leopard-2 на США, заявил в беседе с газетой «Взгляд» бывший депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар. Ранее стало известно о готовности Берлина передать Украине свои бронемашины при условии, что Вашингтон предоставит свои танки Abrams.

Немецкий политик заявил о тупиковом положении Шольца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», — отметил Вальдемар.

Он предположил, что Шольц попытается оттянуть время, в надежде, что конфликт на Украине вступит в фазу, когда поставки танков станут бессмысленными.

В мире,Вальдемар Гердт,Олаф Шольц,Бундестаг,
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