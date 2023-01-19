В Великобритании начали изучать влияние антироссийских санкций на британцев

«Мы хотим понять, насколько эффективными были торговые санкции Великобритании, и их влияние на бизнес и потребителей здесь, дома. Мы также будем изучать эффективность рекомендаций правительства для бизнеса и то, какая дополнительная поддержка может потребоваться», — заявил председатель комитета Ангус Брендан Макнил.