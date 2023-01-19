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17 минут назад

В парламенте Великобритании начали изучать влияние антироссийских санкций на британцев

Газета.Ru

В парламенте Великобритании начали изучать влияние введенных против России санкций на британский бизнес и потребителей, сообщается на сайте кабмина.

В Великобритании начали изучать влияние антироссийских санкций на британцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы хотим понять, насколько эффективными были торговые санкции Великобритании, и их влияние на бизнес и потребителей здесь, дома. Мы также будем изучать эффективность рекомендаций правительства для бизнеса и то, какая дополнительная поддержка может потребоваться», — заявил председатель комитета Ангус Брендан Макнил.

Экспертов и заинтересованных лиц ведомство попросило присылать свои показания по этому вопросу до 17 марта.

В связи с началом РФ спецоперации на Украине ряд западных стран, в том числе Великобритания, ввели масштабные санкции против России. В результате в Европе и США произошло нарушение логистики товаров, выросли цены на топливо и продовольствие.

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