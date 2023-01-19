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35 минут назад

В Италии обнаружили второе логово арестованного босса «Коза Ностры»

Никита Бородкин

Итальянские карабинеры обнаружили второе логово арестованного в Палермо босса «Коза Ностра» Маттео Мессина Денаро. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

В Италии нашли бункер арестованного босса мафии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Правоохранители нашли небольшую комнату в доме одного из приближенных мафиози в городе Кампобелло-ди-Мадзара. Человек, который владел ключами от укрытия, в прошлом привлекался в связи с расследованием деятельности мафии, однако был оправдан судом.

Помещение напоминает бункер — комната площадью в шесть квадратных метров находилась за стеной шкафа для одежды. В нем не было кровати, но находились ювелирные изделия и драгоценные камни. По версии следователей, босс «Коза Ностра» хранил в нем ценные вещи. Отдельное внимание привлекли пустые коробки из-под документов — предположительно, их содержимое успели перепрятать или уничтожить после ареста Мессины Денаро.

В первом укрытии главы мафии, обыски в котором шли во вторник, 17 января, правоохранители нашли предметы роскоши, в том числе одежду дорогих брендов и парфюмерию. Вместе с тем там не обнаружили никакого оружия.

Напомним, что о задержании босса «Коза Ностра» стало известно в понедельник, 16 января. Мессина Денаро скрывался от правосудия с лета 1993 года. Его подозревают в причастности к терактам в Милане, Флоренции и Риме, а также ряду убийств, в том числе и маленького ребенка.

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