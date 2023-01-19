В Италии нашли бункер арестованного босса мафии

Итальянские карабинеры обнаружили второе логово арестованного в Палермо босса «Коза Ностра» Маттео Мессина Денаро. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

Правоохранители нашли небольшую комнату в доме одного из приближенных мафиози в городе Кампобелло-ди-Мадзара. Человек, который владел ключами от укрытия, в прошлом привлекался в связи с расследованием деятельности мафии, однако был оправдан судом.

Помещение напоминает бункер — комната площадью в шесть квадратных метров находилась за стеной шкафа для одежды. В нем не было кровати, но находились ювелирные изделия и драгоценные камни. По версии следователей, босс «Коза Ностра» хранил в нем ценные вещи. Отдельное внимание привлекли пустые коробки из-под документов — предположительно, их содержимое успели перепрятать или уничтожить после ареста Мессины Денаро.

В первом укрытии главы мафии, обыски в котором шли во вторник, 17 января, правоохранители нашли предметы роскоши, в том числе одежду дорогих брендов и парфюмерию. Вместе с тем там не обнаружили никакого оружия.