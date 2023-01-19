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19 минут назад

Дуда считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

ТАСС

Конфликт на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров, но пока условия для этого не сложились. Об этом заявил в четверг журналистам президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Дуда: конфликт на Украине завершится за столом переговоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что происходящее на Украине завершится за столом переговоров.

"Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются войны. И эта, такая важная для всего мира, тоже так закончится", - сказал Дуда.

"Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно - сегодня этих условий нет", - указал президент Польши.

В мире,Йенс Столтенберг,Анджей Дуда,НАТО,
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