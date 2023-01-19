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19 минут назад

ВМС США впервые в истории отремонтировали в море сгоревший самолет

Газета.Ru

ВМС США выполнили во время боевого похода ремонт самолета F/A-18E Super Hornet, который стал первой технической операцией подобного рода в истории. Об этом сообщает The Defence Post.

ВМС США впервые в истории отремонтировали в море сгоревший самолет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что самолет принадлежал авиакрылу авианосца USS George HW Bush. В августе 2022 года у самолета загорелся правый двигатель во время полета, что привело к значительным повреждениям - огневому и тепловому поражению двери, вентиляционного экрана, шпангоутов, обшивки, моторного отсека и «всего сопутствующего оборудования».

«Обычно такие повреждения приводят к тому, что самолет не эксплуатируется до конца похода, а затем его снимают с авианосца и отправляют на ремонт», - приводит издание сообщение флота.

Однако в этот раз пилоты убедили инженеров попробовать отремонтировать машину своими силами. В результате машину восстановили за 30 дней и ее статус боевой единицы не изменился.

Подробности проведения ремонта и использованные для этого технологии не раскрываются.

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