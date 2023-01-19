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25 минут назад

Украинцы обрушились на Уилла Смита за видео с песней на русском языке

Алиса Селезнёва

Американский актер Уилл Смит выложил в соцсетях видео под ремикс песни российского исполнителя Xcho «Я и ты», что вызвало острую реакцию со стороны украинских пользователей. Их комментарии приводит «Газета.ру».

Украинцы обрушились на Уилла Смита за видео с песней на русском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, под песню Xcho показан процесс создания видеоролика с автомобилем.

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То, что актер использовал песню на русском языке, вызвало волну негодования со стороны интернет-пользователей с Украины.

«Пожалуйста, не используй российские песни, если поддерживаешь Украину»; «Ты за Россию? Остановись»; «Только не русская песня», — написали украинцы в комментариях.

Сам Смит пока никак не отреагировал на эти высказывания.

С 24 февраля Россией на Украине проводится специальная военная операция. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» страны. Глава государства также отметил, что операция ведется для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

С момента начала российской военной операции на Западе не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

В мире,Матеуш Моравецкий,Петр Глиньский,Уилл Смит,Владимир Путин,
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