Украинцы обрушились на Уилла Смита за видео с песней на русском языке

Американский актер Уилл Смит выложил в соцсетях видео под ремикс песни российского исполнителя Xcho «Я и ты», что вызвало острую реакцию со стороны украинских пользователей. Их комментарии приводит «Газета.ру».

По данным издания, под песню Xcho показан процесс создания видеоролика с автомобилем.

То, что актер использовал песню на русском языке, вызвало волну негодования со стороны интернет-пользователей с Украины.

«Пожалуйста, не используй российские песни, если поддерживаешь Украину»; «Ты за Россию? Остановись»; «Только не русская песня», — написали украинцы в комментариях.

Сам Смит пока никак не отреагировал на эти высказывания.

С 24 февраля Россией на Украине проводится специальная военная операция. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» страны. Глава государства также отметил, что операция ведется для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».