В Италии нашли бункер арестованного босса мафии

Итальянские карабинеры обнаружили небольшой бункер, в котором арестованный в Палермо босс «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро мог укрываться от правоохранительных органов на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает RaiNews24.

Комната была найдена в городке Кампобелло-ди-Мадзара на Сицилии в доме одного из приближенных к мафии. Бункер площадью в шесть квадратных метров находился за стеной шкафа для одежды. В нем, как отмечается, не было кровати, но находились множество ювелирных изделий и драгоценных камней.

По предположению следователей, босс «Коза ностра» использовал комнату для хранения ценных вещей. Также в ней находились пустые коробки из-под документов, содержимое которых могли забрать неизвестные после ареста Мессины Денаро.

В первом «логове» мафиози карабинеры нашли предметы роскоши, включая дорогую одежду и парфюмерию, при этом не было обнаружено оружия.

После ареста Денаро перевезли в тюрьму строгого режима в горном регионе Абруццо. Он содержится в одиночной камере, в условиях, предусмотренных для опасных мафиози и террористов, при круглосуточном видеонаблюдении. При этом Мессина Денаро в тюрьме продолжит курс химиотерапии.