Токаев распустил нижнюю палату парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января распустил Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на президентский указ.
Также Токаев назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года.
В правительстве объяснили, что внеочередные выборы необходимы для воплощения в жизнь конституционной реформы. Теперь 70 процентов депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов - по одномандатным округам.
Центральной избирательной комиссии Казахстана поручили организовать подготовку внеочередных выборов, а правительству, главам городов и областей «безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению» выборов.
В конце ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. До этого Токаев подписал поправки к Конституции, согласно которым президентский срок в стране растет с пяти до семи лет, но никто не сможет быть президентом больше одного раза.
После этого Токаев инициировал внеочередные выборы и победил на них с результатом в 81,31 процента голосов избирателей.