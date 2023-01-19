Токаев распустил нижнюю палату парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января распустил Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на президентский указ.

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Также Токаев назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года.

В правительстве объяснили, что внеочередные выборы необходимы для воплощения в жизнь конституционной реформы. Теперь 70 процентов депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов - по одномандатным округам.

Центральной избирательной комиссии Казахстана поручили организовать подготовку внеочередных выборов, а правительству, главам городов и областей «безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению» выборов.

В конце ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. До этого Токаев подписал поправки к Конституции, согласно которым президентский срок в стране растет с пяти до семи лет, но никто не сможет быть президентом больше одного раза.