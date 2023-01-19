Рыбак пропал без вести после того, как тунец утащил его из лодки

На Гавайях мужчина пропал без вести во время рыбалки, пишет LADBible. По словам свидетелей, его утащил из лодки огромный тунец, попавшийся на крючок.

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Как пишут СМИ, инцидент произошел рано утром. Марк Ниттл пытался справиться с рыбой, но та оказалась сильнее и утащила его за собой в воду. Рыбак исчез через несколько секунд и больше не появлялся на глазах. Знакомые мужчины написали заявление в полицию и надеются, что тот остался жив.

«Приятель Марка услышал от него, что рыба огромная, а затем увидел, как Ниттл исчез под водой», — говорится в заявлении офицеров.