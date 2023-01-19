В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Зеленский назвал слабое место Украины

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабым местом страны системы ПВО. Об этом сообщает «Страна».

Зеленский назвал слабое место Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Зеленский сделал на «Украинском завтраке», проведенном в рамках Давосского форума.

«Система [противовоздушной] обороны - наша слабость по сравнению с другими странами», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, украинские объекты скоро могут атаковать новым «пакетом дронов», которого хватит на несколько недель или месяцев.

Он призвал предоставить Украине дальнобойные ракетные системы НАТО, при этом заявив, что Киев не планирует наносить из них удары по России.

«ВСУ не могут выживать на мотивированности и на морали, это лишние слова, нужно увеличивать поставки оружия Украине», - подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что также Украина сталкивается с дефицитом снарядов.

The Washington Post ранее сообщила, что на поставку Украине новых систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS, скорее всего, потребуется много времени.

Газета отмечала, что большинству украинских систем ПВО более 30 лет и скоро они не смогут справляться с угрозами.

В конце декабря власти США подтвердили решение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после поставок Украине Patriot они вместе с иностранным обслуживающим персоналом станут военными целями России.

В МИД РФ подчеркивали, что передача Киеву столь сложных систем, обращению с которыми нужно учиться месяцами, означает, что американские военных «будут вовлечены в боевые действия со всеми вытекающими последствиями».

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,МИД России,НАТО,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители