Зеленский назвал слабое место Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабым местом страны системы ПВО. Об этом сообщает «Страна».

Такое заявление Зеленский сделал на «Украинском завтраке», проведенном в рамках Давосского форума.

«Система [противовоздушной] обороны - наша слабость по сравнению с другими странами», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, украинские объекты скоро могут атаковать новым «пакетом дронов», которого хватит на несколько недель или месяцев.

Он призвал предоставить Украине дальнобойные ракетные системы НАТО, при этом заявив, что Киев не планирует наносить из них удары по России.

«ВСУ не могут выживать на мотивированности и на морали, это лишние слова, нужно увеличивать поставки оружия Украине», - подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что также Украина сталкивается с дефицитом снарядов.

The Washington Post ранее сообщила, что на поставку Украине новых систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS, скорее всего, потребуется много времени.

Газета отмечала, что большинству украинских систем ПВО более 30 лет и скоро они не смогут справляться с угрозами.

В конце декабря власти США подтвердили решение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после поставок Украине Patriot они вместе с иностранным обслуживающим персоналом станут военными целями России.