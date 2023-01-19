Играл в КВН и работал на заграницу: Чем известен погибший под Киевом глава МВД Украины Монастырский?

Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб в авиакатастрофе в Киевской области. Чем он был известен и какие версии произошедшего рассматриваются правоохранительными органами Украины, забирался «Рамблер».

Фото: Wikipedia commons Wikipedia commons

18 января рядом с детским садом в пригороде Киева упал вертолет, после чего произошел взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк. Все они погибли.

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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вертолет летел в зону боевых действий. В СБУ уточнили, что жертвами происшествия стали 16 человек, в том числе трое детей. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что еще 25 человек получили травмы, 10 из них — несовершеннолетние. Глава государства поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства инцидента.

Блистал в КВН

Глава МВД Украины Денис Анатольевич Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницком в Украинской ССР. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. В 2002-2006 годах учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. Был кандидатом юридических наук.

В университете будущий глава министерства внутренних дел блистал в команде КВН «Три толстяка», отмечает «Комсомольская правда».

Работал на зарубежные компании

С 2007 года Монастырский начала работу на иностранные копании. Он сотрудничал с юридической британо-украинской фирмой Hillmont Partners. Затем был юристом некоммерческой организации Global Ties KC, основанной в США для «продвижения гражданской дипломатии». Также будущий глава МВД Украины работал в ООО «Лигал Консалтинг».

С 2019 по 2021 год был депутатом парламента Украины от партии «Слуга народа». Монастырский возглавлял в Верховной Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В июле 2021 года он сменил на посту главы МВД Арсена Авакова, получив две трети голосов в парламенте.

СБУ рассматривает несколько версий авиакатастрофы

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала три версии крушения вертолета в Броварах, которые рассматривают следователи: нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного судна.

При этом кандидат политических наук Станислав Бышок усомнился в том, что смерть Монастырского приведет к кризису в МВД, так как это не персоналистская структура и там нет вертикали власти.

«Что касается МВД, там есть механизм, в какой последовательности люди занимают место исполняющего — первый заместитель, второй заместитель. Тут не будет никакой дисфункции, никакого хаоса. Когда мы говорим про украинские события, мы имеем в виду прежде всего боевые действия, а МВД — это не главная структура, которая занимается боевыми действиями», - пояснил он «Ленте.ру».