Иран назвал выстрелом в ногу желание ЕС признать КСИР террористами

«Мы многократно говорили о том, что КСИР — официальный институт власти, который играл и играет жизненно важную роль в обеспечении… безопасности в Иране и регионе, в особенности в вопросе борьбы с терроризмом… Обвинения ЕвроЕвропарламентом этого института, обеспечивающего безопасность, в причастности к терроризму, — своего рода выстрел Европы себе в ногу», — заявил министр.