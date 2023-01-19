В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
43 минуты назад

Госдеп прокомментировал информацию о помощи США Киеву с ударами по Крыму

Газета.Ru

Пресс-секретарь Госдепартамента САШ Нед Прайс заявил, что Киев самостоятельно решает, по каким целям наносить удары. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Госдеп прокомментировал информацию о помощи США Киеву с ударами по Крыму
Фото: ТАССТАСС

«Нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории», — отметил Прайс в ходе брифинга.

Он добавил, что США регулярно общаются с украинским командованием по поводу поставок оружия, но оно само принимает решение о нанесении ударов.

В России ответили на слова Госдепа о возможном ударе ВСУ по Крыму

До этого газета The New York Times писала, что в администрации США начали понимать, что Украине необходимо предоставить оружие, которое сможет наносить удары по территории Крыма. Такой удар мог бы усилить позицию Украины при переговорах.

Ранее в парламенте Крыма предостерегали США и Киев об ответе в случае удара по полуострову.

В мире,Нед Прайс,Коммерсант,Администрация США,Госдеп США,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители