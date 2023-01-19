Госдеп прокомментировал информацию о помощи США Киеву с ударами по Крыму

Пресс-секретарь Госдепартамента САШ Нед Прайс заявил, что Киев самостоятельно решает, по каким целям наносить удары. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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«Нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории», — отметил Прайс в ходе брифинга.

Он добавил, что США регулярно общаются с украинским командованием по поводу поставок оружия, но оно само принимает решение о нанесении ударов.

До этого газета The New York Times писала, что в администрации США начали понимать, что Украине необходимо предоставить оружие, которое сможет наносить удары по территории Крыма. Такой удар мог бы усилить позицию Украины при переговорах.