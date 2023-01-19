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14 минут назад

СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты.

СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщения о тревоге начали поступать, начиная с 11.12 мск. Жителей просят оставаться в укрытиях.

По информации украинских Телеграм-каналов, предварительно, объявление тревоги связано с тем, что в Белоруссии в рамках учений взлетел МиГ-31К ВКС РФ - носитель «Кинжалов».

Утром, 19 января, воздушная тревога уже была объявлена в Николаевской и Одесской областях на юге Украины. Власти областей предупреждают жителей об опасности.

Кроме того, утром, в четверг сообщалось взрыве в городе Николаеве на юге Украины.

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