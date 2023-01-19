Лукашенко: попытки удушить Белоруссию и Россию провалились

"Мы год закончили. В курсе, притом очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше - сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить - и Россию, и Беларусь - сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим", - подчеркнул белорусский лидер в четверг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.