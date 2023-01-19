Штайнмайер заявил, что Германия не находится в состоянии войны

"Он должен последовательно ориентироваться на выполнение основной задачи - защиты территории страны и альянса [НАТО]. Для этого он нуждается в более современном и комплексном оснащении, более эффективных закупках, достаточном количестве персонала, внимании и уважении", - заявил Штайнмайер. "Мы не можем терять времени. Будучи сильной страной в центре Европы, мы несем ответственность не только за себя, но и за других", - считает он.