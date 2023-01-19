Штайнмайер заявил, что Германия не находится в состоянии войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что ФРГ в свете событий на Украине не находится в состоянии войны, но для страны начинается эпоха вызовов. Об этом он заявил в четверг на церемонии вручения Борису Писториусу грамоты о назначении новым министром обороны ФРГ.
"Германия не находится в состоянии войны, но годы дивидендов, которые Германия так долго и с избытком получала в мирное время, миновали. Для Германии начинается эпоха негатива. Мы должны реагировать на вызовы, которые ожидают в том числе нас", - сказал Штайнмайер.
Президент отметил, что "в свете новых угроз и геополитических изменений сейчас важно подготовить бундесвер к сдерживанию [потенциального противника] и обороне".
"Он должен последовательно ориентироваться на выполнение основной задачи - защиты территории страны и альянса [НАТО]. Для этого он нуждается в более современном и комплексном оснащении, более эффективных закупках, достаточном количестве персонала, внимании и уважении", - заявил Штайнмайер. "Мы не можем терять времени. Будучи сильной страной в центре Европы, мы несем ответственность не только за себя, но и за других", - считает он.
Штайнмайер указал на то, что Писториус вступает в должность в опасной ситуации, когда страна находится перед лицом угроз и опасности. Позднее в четверг новый министр принесет присягу в Бундестаге.
Писториус будет занимать пост главы Минобороны вместо Кристине Ламбрехт, которая подала заявление об отставке. Ей Штайнмайер вручил грамоту об увольнении, поблагодарив за проделанную работу.
Уже 20 января Писториус будет представлять Германию на встрече министров обороны западных стран на авиабазе Рамштайн, во время которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине, прежде всего вопрос передачи Киеву немецких танков Leopard ("Леопард").