Советницу экс-президента Монголии заподозрили в госизмене

Поэтессу и советницу экс-президента Монголии Хулан Цоодол задержали по делу о госизмене. Об этом пишет портал News.mn со ссылкой на источники.

Фото: Соцсети Соцсети

Сейчас Цоодол задержана сотрудниками спецслужб на двое суток — об избрании меры пресечения пока не сообщалось. Ее подозревают по ст. 19.4 УК («Незаконное сотрудничество с иностранной разведкой, организацией или гражданином»), что подразумевает собой передачу информации, содержащей гостайну, иностранным лицам.

Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы или до 20 лет, если преступление совершено высокопоставленным госслужащим. Однако, если гражданин добровольно сообщил властям о передаче секретных сведений и помог избежать возможного ущерба от деяния, то его освобождают от ответственности.

Портал не уточняет, в пользу какой страны Цоодол передала данные.