В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
27 минут назад

Советницу экс-президента Монголии заподозрили в госизмене

Никита Бородкин

Поэтессу и советницу экс-президента Монголии Хулан Цоодол задержали по делу о госизмене. Об этом пишет портал News.mn со ссылкой на источники.

Советницу экс-президента Монголии заподозрили в госизмене
Фото: СоцсетиСоцсети

Сейчас Цоодол задержана сотрудниками спецслужб на двое суток — об избрании меры пресечения пока не сообщалось. Ее подозревают по ст. 19.4 УК («Незаконное сотрудничество с иностранной разведкой, организацией или гражданином»), что подразумевает собой передачу информации, содержащей гостайну, иностранным лицам.

Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы или до 20 лет, если преступление совершено высокопоставленным госслужащим. Однако, если гражданин добровольно сообщил властям о передаче секретных сведений и помог избежать возможного ущерба от деяния, то его освобождают от ответственности.

Портал не уточняет, в пользу какой страны Цоодол передала данные.

Напомним, что Хулан Цоодол работала советником по вопросам культуры и религии при президенте Халтмаагийне Баттулги с 2017 года. Председательница Союза монгольских писателей, в прошлом — директор Государственного театра кукол. Самого экс-главу Монголии подозревают в причастности к афере с хищениями угля в стране, сведения о которой вызвали массовые протесты.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители