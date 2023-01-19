Советницу экс-президента Монголии заподозрили в госизмене

Поэтессу и советницу экс-президента Монголии Хулан Цоодол задержали по делу о госизмене. Об этом пишет портал News.mn со ссылкой на источники.
Сейчас Цоодол задержана сотрудниками спецслужб на двое суток — об избрании меры пресечения пока не сообщалось. Ее подозревают по ст. 19.4 УК («Незаконное сотрудничество с иностранной разведкой, организацией или гражданином»), что подразумевает собой передачу информации, содержащей гостайну, иностранным лицам.
Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы или до 20 лет, если преступление совершено высокопоставленным госслужащим. Однако, если гражданин добровольно сообщил властям о передаче секретных сведений и помог избежать возможного ущерба от деяния, то его освобождают от ответственности.
Портал не уточняет, в пользу какой страны Цоодол передала данные.
Напомним, что Хулан Цоодол работала советником по вопросам культуры и религии при президенте Халтмаагийне Баттулги с 2017 года. Председательница Союза монгольских писателей, в прошлом — директор Государственного театра кукол. Самого экс-главу Монголии подозревают в причастности к афере с хищениями угля в стране, сведения о которой вызвали массовые протесты.