Глава Евросовета отправился в Киев

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о своей поездки в Киев, в ходе которой он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой правительства и депутатами парламента. Об этом пишет РИА Новости.
«Я нахожусь в пути в Киев, чтобы иметь возможность вновь встретиться с Владимиром Зеленским, премьер-министром и членами парламента», - сообщил Шарль Мишель в Twitter.
Глава Евросовета также проиллюстрировал свою запись коротким видео.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в эфире телеканала Rai1, что украинские власти ожидают скорого визита в Киев и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
После начала военных действий Украину начали активно посещать западные политики, а также голливудские актеры. Их принимает у себя Владимир Зеленский. Среди приезжавших в Киев и встретившихся с президентом Украины знаменитостей были Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лев Шрайбер. Зеленский отмечал, что визиты известных людей чрезвычайно ценны для его страны, так как мир «будет еще больше слышать, знать и понимать» о происходящем здесь.