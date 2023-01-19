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23 минуты назад

Глава Евросовета отправился в Киев

Алиса Селезнёва

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о своей поездки в Киев, в ходе которой он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой правительства и депутатами парламента. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Евросовета отправился в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я нахожусь в пути в Киев, чтобы иметь возможность вновь встретиться с Владимиром Зеленским, премьер-министром и членами парламента», - сообщил Шарль Мишель в Twitter.

Глава Евросовета также проиллюстрировал свою запись коротким видео.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в эфире телеканала Rai1, что украинские власти ожидают скорого визита в Киев и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

После начала военных действий Украину начали активно посещать западные политики, а также голливудские актеры. Их принимает у себя Владимир Зеленский. Среди приезжавших в Киев и встретившихся с президентом Украины знаменитостей были Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лев Шрайбер. Зеленский отмечал, что визиты известных людей чрезвычайно ценны для его страны, так как мир «будет еще больше слышать, знать и понимать» о происходящем здесь.

В мире,Бен Стиллер,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Шон Пенн,Анджелина Джоли,Европейский совет,
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