Глава Евросовета отправился в Киев

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о своей поездки в Киев , в ходе которой он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским , а также главой правительства и депутатами парламента. Об этом пишет РИА Новости.

«Я нахожусь в пути в Киев, чтобы иметь возможность вновь встретиться с Владимиром Зеленским, премьер-министром и членами парламента», - сообщил Шарль Мишель в Twitter.

После начала военных действий Украину начали активно посещать западные политики, а также голливудские актеры. Их принимает у себя Владимир Зеленский. Среди приезжавших в Киев и встретившихся с президентом Украины знаменитостей были Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лев Шрайбер. Зеленский отмечал, что визиты известных людей чрезвычайно ценны для его страны, так как мир «будет еще больше слышать, знать и понимать» о происходящем здесь.