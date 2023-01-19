Поддержавшего СВО казахстанского депутата исключили из партии

Казахстанская партия «Ак жол» решила исключить из своего состава зампредседателя партии, депутата нижней палаты парламента Азамата Абильдаева за его публичную поддержку специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

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Высказывания Абильдаева были рассмотрены на заседании пленума национального совета партии, им дали «политическую оценку». В публикации указывается, что слова депутата не соответствуют позиции партии и нарушают депутатскую этику.