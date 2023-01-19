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1 час назад

Поддержавшего действия РФ на Украине казахстанского депутата исключили из партии

Газета.Ruиещё 2

Казахстанская партия «Ак жол» решила исключить из своего состава зампредседателя партии, депутата нижней палаты парламента Азамата Абильдаева за его публичную поддержку специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Поддержавшего СВО казахстанского депутата исключили из партии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Высказывания Абильдаева были рассмотрены на заседании пленума национального совета партии, им дали «политическую оценку». В публикации указывается, что слова депутата не соответствуют позиции партии и нарушают депутатскую этику.

«Ак жол» также направила в казахский Центризбирком просьбу приостановить депутатский мандат Абильдаева. Он в интервью СМИ высказывался в поддержку действий ВС РФ на Украине, а также называл киевский режим нацистским.

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