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37 минут назад

Американцы возмутились неаккуратным обращением Байдена с документами

Lenta.ru

Большинство американцев выразили недовольство обращением президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщает Fox News.

Американцы возмутились неаккуратным обращением Байдена с документами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно опросу общественного мнения, проведенного университетом Куиннипиак, более 70 процентов граждан США возмутились обнаружением секретных материалов в аналитическом центре Байдена времен его вице-президентства. Только 22 процента опрошенных считают, что он поступил правильно при обращении с документами.

Ранее стало известно, что администрация Байдена испытывает трудности на фоне скандала, связанного с секретными документами, которые нашли в его доме и бывшем офисе. Команда президента работает в «режиме ликвидации последствий», поскольку отвечает на вопросы и недовольство на фоне последних событий.

Байден продолжает разочаровываться в действиях Белого дома на фоне скандала. Особенно не нравится главе государства, что его стремятся показать в лучшем свете, сравнивая с экс-президентом страны Дональдом Трампом.

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