Американцы возмутились неаккуратным обращением Байдена с документами

Большинство американцев выразили недовольство обращением президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщает Fox News.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного университетом Куиннипиак, более 70 процентов граждан США возмутились обнаружением секретных материалов в аналитическом центре Байдена времен его вице-президентства. Только 22 процента опрошенных считают, что он поступил правильно при обращении с документами.

Ранее стало известно, что администрация Байдена испытывает трудности на фоне скандала, связанного с секретными документами, которые нашли в его доме и бывшем офисе. Команда президента работает в «режиме ликвидации последствий», поскольку отвечает на вопросы и недовольство на фоне последних событий.