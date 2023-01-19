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45 минут назад

Во Франции обеспокоились последствиями сокращения контактов с Россией

Lenta.ru

Сокращение российско-французского сотрудничества по ряду направлений, связанным с торговлей сырья, приведет экономику не только Франции, но и всей еврозоны, к новому финансовому кризису, считает депутат Национального собрания Мари-Франс Лоро. Об этом стало известно из ее письма к министру экономики Брюно ле Мэру. Текст обращения парламентария имеется в распоряжении «Ленты.ру» .

Во Франции обеспокоились последствиями сокращения контактов с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мадам Мари-Франс Лоро предупреждает министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета [Брюно ле Мэра] о доказанном риске нового финансового кризиса, который происходит, в частности, в зоне евро и, следовательно, во Франции. (...) Существует очень большое количество действующих контрактов на производную продукцию из российского сырья», — говорится в письме.

По ее словам, французские банки активно участвуют в финансировании этого сырья, и сложившаяся ситуация ставит ЕС и, в частности, Францию под угрозу обвала банковского индекса всей еврозоны.

«Нужно сказать французам, что этот разрыв, который влияет на рынки производной продукции, возникший после финансовых санкций, введенных Европой в отношении России, ставит мир и взаимозависимые национальные экономические системы перед лицом нового финансового кризиса», — уточняет депутат.

Ранее стало известно о том, что Европа начала готовиться к отказу от дизельного топлива. Сообщалось, что европейские трейдеры активно закупают этот вид ресурсов до момента вступления эмбарго на него, что произойдет 5 февраля 2023 года.

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