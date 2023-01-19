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1 час назад

Президент Казахстана проконсультировался о роспуске части парламента

Lenta.ruиещё 11

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел консультации о роспуске мажилиса (нижней палаты парламента) и досрочному прекращению полномочий маслихатов (местных представительных органов). Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Президент Казахстана проконсультировался о роспуске части парламента
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что возможный роспуск мажилиса и маслихатов Токаев обсудил с председателями палат парламента и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Во время консультаций президент заявил, что на референдуме по поправкам в Конституцию в июне 2022 года граждане республики «поддержали политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов».

«Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты», — отметил он.

По итогам встречи Токаев сообщил, что примет финальное решение с учетом высказанных предложений.

В ноябре 2022 года в Казахстане прошли выборы президента страны. За кандидатуру Токаева проголосовали 81,31 процента пришедших на участки избирателей. По данным ЦИК республики, явка на выборы составила 69,44 процента.

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