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6 минут назад

В Турции оценили возможность возобновления диалога России и Украины

Алиса Селезнёва

Процесс возобновления переговоров между Россией и Украиной стал сложнее, несмотря на то, что стороны и проделали вначале большой путь и были близки к прекращению огня. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

В Турции оценили возможность возобновления диалога России и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь <...> условия изменились, все стало сложнее», - приводит слова Чавушоглу газета Yeni Akit.

Лавров ответил на вопрос о переговорах с Зеленским

При этом министр иностранных дел Турции выразил сожаление по поводу того, что сейчас «появилось много различных областей для переговоров».

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию.

Делегации России и Украины начали вести мирные переговоры в первые дни после начала российской спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время диалог приостановлен по инициативе украинской стороны. В октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,МИД Турции,
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