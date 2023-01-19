В Турции оценили возможность возобновления диалога России и Украины

Процесс возобновления переговоров между Россией и Украиной стал сложнее, несмотря на то, что стороны и проделали вначале большой путь и были близки к прекращению огня. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

«Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь <...> условия изменились, все стало сложнее», - приводит слова Чавушоглу газета Yeni Akit.

При этом министр иностранных дел Турции выразил сожаление по поводу того, что сейчас «появилось много различных областей для переговоров».

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию.