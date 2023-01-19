Пока вы спали: Отказ РФ в участии в Мюнхенской конференции и ответ США Лаврову

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Россию отказались приглашать на Мюнхенскую конференцию

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Представители России не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в этом году 17-19 февраля. Об этом заявил в интервью Reuters ее председатель Кристоф Хойсген.

«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — подчеркнул он.

В России предложили наказывать за выброс мусора в канализацию

Российский экологический оператор намерен обратиться в Минстрой с предложением законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию и ввести ответственность за это нарушение. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что проблема засора канализации в многоквартирных домах действительно существует. Однако, по их мнению, для ее решения в первую очередь необходимо повысить информированность населения о том, как именно «нужно обращаться с отходами и о сопутствующих рисках».

В США представлен план контроля за помощью Украине

Генеральные инспекторы Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию (USAID) предоставили Конгрессу план по контролю за расходованием средств, выделенных на оказание помощи Украине. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдепа пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что это первый совместный стратегический план по надзору. В документе говорится о 64 уже запущенных или запланированных проектах, которые связаны с контролем за оказываемой Киеву поддержкой. В их числе и оценка действий Пентагона по подготовке украинских военных, по обмену разведданными, а также расходованию средств на военную помощь Украине.

В Турции прокомментировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не связан со сделкой Анкары и Вашингтона по истребителям F-16 и протекает отдельно. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости.

«Были определенные намеки относительно того, что положительный ход процесса создаст позитивный фон в конгрессе при обсуждении вопроса с F-16. Но мы на различных уровнях заявляем, что это отдельные друг от друга процессы. И есть понимание этого с противоположной стороны», - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства на брифинге в Вашингтоне.

Белый дом назвал оскорбительными слова Лаврова о «русском вопросе»

Белый дом считает оскорбительными высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, в котором он сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Адольфа Гитлера. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Reuters.