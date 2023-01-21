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1 час назад

Воздушную тревогу объявили на востоке Украины

Lenta.ruиещё 13

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Фото: ТАССТАСС

По информации ресурса, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Кроме украинских регионов, ее сигналы действовали на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Позднее жители Харьковской и Одесской областей, а также города Никополь Днепропетровской области сообщили о произошедших в регионах взрывах.

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