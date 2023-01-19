Украинская беженка в Британии пожаловалась на «социальную смерть»

Украинская беженка Елена Знаткова, приехавшая в Уэльс с дочерью Дарьей, рассказала изданию Wales Online о «социальной смерти» и страхе стать бездомной. Сейчас она пытается выучить английский язык и найти жилье, а ее дочь подрабатывает в кафе.

В 2014 году мать и дочь переехали из Донецка в Харьков. Там они построили новую жизнь, Елена устроилась на работу преподавателем в местный университет, но в 2022-м им пришлось покинуть и Харьков, и страну.

Они нашли убежище в Кардиффе благодаря спонсорской схеме «Дома для Украины». Однако шло время, многим беженцам пришлось покинуть дома принявших их британцев и зарегистрироваться в качестве бездомных. В таком положении оказались Елена и Дарья.

По данным Wales Online, в Англии за последние месяцы более тысячи украинских семей были вынуждены искать временное жилье в местных отделах для бездомных. В итоге их разместили в общежитиях, гостиницах типа «постель и завтрак» и социальном жилье, но это создает нагрузку на ресурсы муниципалитетов.

В Уэльсе Елене и Дарье дали время до 20 февраля, чтобы найти новый дом. Они опасаются, что никого не найдут, не смогут позволить себе аренду жилья и окажутся на улице.

«Я прохожу стадию социальной смерти. Потому что из-за языкового барьера сводится на нет мой опыт, мои знания, мои навыки. Не могу применить свое образование на практике - я преподаватель университета и магистр государственного управления», - рассказала Елена, не говорящая по-английски.

По словам Елены, она пыталась найти место в колледже для изучения английского языка и посещала языковые клубы.

Осенью 2022 года более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что им больше негде размещать украинских беженцев, но людей прибывает все больше.