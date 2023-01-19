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4 минуты назад

В Турции началась агитация за выход страны из НАТО

ТАСС

Турецкая партия "Родина" сообщила в четверг о начале общенациональной кампании "Выйдем из НАТО" с призывом к властям республики выйти из состава Североатлантического альянса.

В Турции началась агитация за выход страны из НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметили в политическом движении, в рамках кампании на городских площадях планируется установить столы для подписания соответствующих петиций, будут проводиться митинги и протесты против баз НАТО в Турции.

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Лидер партии Догу Перинчек заявил, что "сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции".

"Потому что НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО", - добавил он.

Перинчек также опубликовал карту Турции, показывающую местоположение баз НАТО и США в Турции и ее окрестностях.

Партия "Родина" традиционно придерживается антиамериканских позиций. Ранее она неоднократно призывала власти Турции закрыть военные базы США на территории страны, отозвать запрос на закупку американских истребителей F-16 и выйти из НАТО.

В мире,Партия Родина,НАТО,
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